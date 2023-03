[Rendez-vous d’Exception] Découverte du métier d’artisan restaurateur de peintures Musée de la Chartreuse Douai Catégories d’Évènement: Douai

Nord

[Rendez-vous d’Exception] Découverte du métier d’artisan restaurateur de peintures Musée de la Chartreuse, 2 avril 2023, Douai. [Rendez-vous d’Exception] Découverte du métier d’artisan restaurateur de peintures Dimanche 2 avril, 15h00, 16h00 Musée de la Chartreuse Rencontre avec Camille Moretti-Bodelle de l’atelier de restauration AROA Venez profiter d’un temps d’échange avec Camille, Artisan Restaurateur de peintures, avec laquelle le musée travaille au quotidien pour la remise en étât d’oeuvres d’art abîmées ou décolorées. Son intervention est précieuse et permet de participer à la pérennité des œuvres et à leur transmission aux générations futures.

Camille vous présentera son travail et aussi son parcours pour accéder à ce métier.

Si vous êtes étudiant, n’hésitez pas à venir à sa rencontre ! Dates des Rendez-vous d’Exception : Dimanche 2 avril 15h ou 16h Conditions de réservation : Réservation : www.museedelachartreuse.fr Musée de la Chartreuse 130, rue des Chartreux 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-musee@ville-douai.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0327713880 »}] [{« link »: « http://www.museedelachartreuse.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:30:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00 Restaurateur de peintures Musée de la Chartreuse

