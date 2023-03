[Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec Sandra Lelonge, Artisan doreuse ornemaniste Musée de la Chartreuse Douai Catégories d’Évènement: Douai

[Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec Sandra Lelonge, Artisan doreuse ornemaniste Musée de la Chartreuse, 2 avril 2023, Douai. [Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec Sandra Lelonge, Artisan doreuse ornemaniste Dimanche 2 avril, 14h30, 15h30 Musée de la Chartreuse C’est quoi le métier d’artisan doreur ? Le doreur est un spécialiste de l’application de dorures qu’il s’agisse d’or véritable sous la forme de feuille d’or ou par extension de cuivre ou de métal imitant l’or. Qu’il travaille, le bois, le cuir, le plâtre, le métal, le verre, la céramique, la pierre, l’enchaînement des étapes est identique : préparation en amont du support, application de la dorure, finitions.

Sandra Lelonge intervient quotidiennement au musée pour la mise en valeur de nos cadres. Dates des Rendez-vous d'Exception : Dimanche 2 avril 14h30 ou 15h30 Conditions de réservation : Réservation : www.museedelachartreuse.fr Musée de la Chartreuse 130, rue des Chartreux 59500 DOUAI

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T15:00:00+02:00

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 Doreur Sandra Lelonge

