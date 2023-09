Cet évènement est passé Visites guidées du domaine et découverte de l’exposition « Migrant farmers » de Dorothea Lange. Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’Évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse Visites guidées du domaine et découverte de l’exposition « Migrant farmers » de Dorothea Lange. Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse, 16 septembre 2023, Montfort-en-Chalosse. Visites guidées du domaine et découverte de l’exposition « Migrant farmers » de Dorothea Lange. 16 et 17 septembre Musée de la Chalosse Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. Laissez-vous guider dans la maison de maître et la maison du métayer. Découvrez aussi l’exposition temporaire « Migrant farmers » de la photographe américaine Dorothea Lange. Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 98 69 27 http://www.museedelachalosse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 98 69 27 »}] Installé sur un ancien domaine agricole et viticole, le musée de la Chalosse présente la vie quotidienne du XIXe siècle : habitats traditionnels, équipements agricoles, collections mobilières, animaux… Le musée est porteur de la marque d’Etat : « Tourisme et Handicap » depuis octobre 2022. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Musée de la Chalosse Détails Catégories d’Évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Musée de la Chalosse Adresse 480 chemin du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse Ville Montfort-en-Chalosse Departement Landes Lieu Ville Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse latitude longitude 43.715716;-0.833961

Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-en-chalosse/