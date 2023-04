Parcours de lectures Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’Évènement: Landes

Parcours de lectures Musée de la Chalosse, 13 mai 2023, Montfort-en-Chalosse. Parcours de lectures Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la Chalosse Entrée libre Déambulation littéraire au sein du parcours permanent et de l’exposition temporaire. Animation réalisée par l’Association « Les Rendez-Vous Lecture ». Musée de la Chalosse 480 Chemin du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 98 69 27 http://www.museedelachalosse.fr Installé il y a presque trente ans sur un domaine aux activités multiples et multiséculaires, le Musée de la Chalosse est un véritable conservatoire de l’identité chalossaise qui rend compte de la singularité de la Chalosse au sein du département des Landes. © Presse Sports Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

