Céramiques fantastiques 3 mars – 14 mai Musée de la Céramique Entrée libre

À l’image d’un être humain paré de vêtements ou d’un animal recouvert de plumes, de poils ou d’écailles, une céramique est constituée d’un corps d’argile et d’un revêtement qui le couvre, le protège, le transforme ou le sublime. Pied, talon, panse, épaule, col, lèvres, bec… Le vocabulaire utilisé pour décrire une céramique révèle les liens étroits qui unissent le corps et ces créations de terre variées, modelées par la main humaine.

Cette richesse formelle s’exprime également de manière originale et fantaisiste dans la fusion des formes les plus traditionnelles de la céramique utilitaire avec les corps des humains et des animaux. Théière de Meissen en forme de personnage ventru et barbu à anse féminine et bec monstrueux, pichet à tête d’oiseau rouennais, vache fleurie de Delft ou théière chinoise à la silhouette de coq illustrent la créativité et la virtuosité des potiers, de Rouen à la Chine en passant par l’Allemagne et les Pays-Bas.

Musée de la Céramique 1 Rue Faucon, 76000 Rouen

