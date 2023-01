Visite en LSF Musée de la Céramique Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Visite en LSF Musée de la Céramique, 4 février 2023, Rouen. Visite en LSF Samedi 4 février, 15h30 Musée de la Céramique Le temps des collections X – Céramiques fantastiques Musée de la Céramique 1 Rue Faucon, 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Visite sans inscription / Prise des billets le jour-même à partir de 14h (dans la limite des places disponibles)

2023-02-04T15:30:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

