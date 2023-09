Le spectacle « INTRATERRESTRES » Musée de la céramique – Centre de création Ger, 16 septembre 2023, Ger.

Le spectacle « INTRATERRESTRES » Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée de la céramique – Centre de création réservation conseillée au 02 33 79 35 36

OEuvre plastique, théâtrale et poétique aux frontières du chamanisme et du charlatanisme scientifique, «Intraterrestres » est un spectacle qui se joue en extérieur dans des lieux naturels.

Au milieu de plusieurs personnages en terre crue, une performance théâtrale mais aussi musicale met en scène deux experts en phénomènes inexpliqués qui nous révèlent les secrets de ces mystérieuses excroissances de terre anthropomorphes.

Alors que l’analyse sismographique et scientifique se déroule sous nos yeux, une improvisation sonore mêlée de chuchotements et souffles vient construire une atmosphère hors du temps.

Musée de la céramique – Centre de création Le Placître, 50850 Ger Ger 50850 Manche Normandie 02 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-n.aspx Ce hameau typique du Mortainais vous fait découvrir le travail des potiers de Ger et la vie dans le bocage normand. Du XVe au début du XXe siècle, des pots de grès destinés à la conservation et au transport des aliments y ont été fabriqués en quantités industrielles. Le musée vous présente l’usage des pots et la vie quotidienne d’autrefois et explique tout le processus de fabrication, de l’extraction de l’argile à la délicate cuisson. Parking privé (voitures et autocars).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Intraterrestes – CreatureS compagnie