Démonstration de tournage Musée de la céramique – Centre de création Ger, 16 septembre 2023, Ger.

Démonstration de tournage 16 et 17 septembre Musée de la céramique – Centre de création

Démonstration de tournage par la médiatrice céramiste du musée.

Musée de la céramique – Centre de création Le Placître, 50850 Ger Ger 50850 Manche Normandie 02 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-n.aspx Ce hameau typique du Mortainais vous fait découvrir le travail des potiers de Ger et la vie dans le bocage normand. Du XVe au début du XXe siècle, des pots de grès destinés à la conservation et au transport des aliments y ont été fabriqués en quantités industrielles. Le musée vous présente l’usage des pots et la vie quotidienne d’autrefois et explique tout le processus de fabrication, de l’extraction de l’argile à la délicate cuisson. Parking privé (voitures et autocars).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

CD50