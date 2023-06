Levez les yeux ! Atelier modelage et visite guidée Musée de la céramique – Centre de création Ger, 15 septembre 2023, Ger.

Levez les yeux ! Atelier modelage et visite guidée Vendredi 15 septembre, 10h00 Musée de la céramique – Centre de création De la 6e à la 3e, 15 à 60 élèves max.

À l’occasion d’une journée exceptionnelle, organisée chaque année la veille des journées européennes du Patrimoine, les CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et leurs nombreux partenaires se mobilisent pour que les élèves des écoles, collèges et lycées bénéficient d’un programme d’activités culturelles adaptées et gratuites.

Le Musée de la céramique – Centre de création à Ger participe à l’opération depuis plusieurs années, en partenariat avec le CAUE de la Manche.

L’animation aura lieu le vendredi 15 septembre 2023.

Nous pouvons accueillir deux classes (entre 50 et 60 élèves).

La journée s’articule autour de deux activités :

 Un atelier modelage avec des céramistes : les élèves vont fabriquer une œuvre collective (fresque qui pourra être installée dans la cour de l’établissement)

 Une visite guidée de la collection contemporaine du musée ainsi que de l’exposition temporaire « Une attente palpable »

Musée de la céramique – Centre de création Le Placître, 50850 Ger Ger 50850 Manche Normandie 02 33 79 35 36 Ce hameau typique du Mortainais vous fait découvrir le travail des potiers de Ger et la vie dans le bocage normand. Du XVe au début du XXe siècle, des pots de grès destinés à la conservation et au transport des aliments y ont été fabriqués en quantités industrielles. Le musée vous présente l'usage des pots et la vie quotidienne d'autrefois et explique tout le processus de fabrication, de l'extraction de l'argile à la délicate cuisson. Parking privé (voitures et autocars).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:00:00+02:00

