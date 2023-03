Découverte de l’argile et de l’enfournement du four à bois Musée de la céramique, centre de création Ger Catégories d’Évènement: Ger

Découverte de l’argile et de l’enfournement du four à bois Musée de la céramique, centre de création, 1 avril 2023, Ger. Découverte de l’argile et de l’enfournement du four à bois 1 et 2 avril Musée de la céramique, centre de création Le four chaînette est un four à bois qui va vivre une cuisson au cours du mois d’avril.

Plusieurs céramistes professionnels et amateurs placeront leurs pièces conçues pour cette occasion devant le public, les 1er et 2 avril.

Le résultat de cette cuisson sera visible par le public lors du défournement le 13 mai.

Pendant l’enfournement, le public sera invité par les médiateurs du musée à manipuler l’argile, la façonner, la modeler en petits objets. Ainsi, il pourra découvrir ses propriétés.

Les expositions permanentes du musée seront accessibles, ainsi que les deux expositions temporaires « une attente palpable » du collectif [VO], et objet=objet=femme par Laure reculé. Musée de la céramique, centre de création 3 rue du musée 50850 Ger Ger 50850 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee.ger@manche.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.manche.fr/patrimoine/musee-ceramique-N.aspx »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

