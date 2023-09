Musée des explorations du Monde Musée de la Castre Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Musée des explorations du Monde 16 et 17 septembre Musée de la Castre réservation préalable nécessaire pour les visites commentées

Visite libre SAMEDI et DIMANCHE 10h-13h / 14h-18h

Visite commentée des collections permanentes SAMEDI et DIMANCHE (durée 1h)

10h30 : Voyage en Océanie : Edmond et Adèle, un périple hors du commun uniquement le SAMEDI

10h30 : Un tour du monde en 60 minutes uniquement le DIMANCHE

11h30 : Promenade du Suquet (visite guidée du quartier au départ du jardin du musée)

15h : Chamanes, dialogues avec l’invisible

Réservation au préalable : 04 89 82 26 26

Lignes de bus 1, 2, 35, navette Suquet

Musée de la Castre Le Suquet, 06400 Cannes Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 82 26 26 http://www.cannes.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 82 26 26 »}]

