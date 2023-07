Visite libre du musée de la Cartoucherie à Survilliers Musée de la Cartoucherie Survilliers Catégories d’Évènement: Survilliers

Val-d'Oise Visite libre du musée de la Cartoucherie à Survilliers Musée de la Cartoucherie Survilliers, 17 septembre 2023, Survilliers. Visite libre du musée de la Cartoucherie à Survilliers Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de la Cartoucherie Entrée libre Depuis le début du 20e siècle, Survilliers est intimement lié à la Cartoucherie française et à ses ouvriers. Partez à la découverte de ce riche patrimoine industriel toujours visible aujourd’hui avec une visite libre du musée présentant les anciennes machines de l’usine.

Sera également présent lors de l’ouverture du musée, Jean-Noël Moisset, ancien directeur de la Cartoucherie. Visite proposée en partenariat avec l’agglomération Roissy Pays de France. Musée de la Cartoucherie 24 Grande Rue, 95470 Survilliers Survilliers 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://survilliers.fr/ma-ville/decouvrir-survilliers/patrimoine/musee-de-la-cartoucherie »}] Le musée de la Cartoucherie est un musée conservatoire retraçant l’histoire de la Cartoucherie Française. Celle-ci fut créée en 1903 par M. Charles Gabel et M. Georges Leroy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

