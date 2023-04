Visite du musée de la Cartoucherie et de la cité ouvrière de Survilliers Musée de la cartoucherie Survilliers Catégories d’évènement: Survilliers

Visite du musée de la Cartoucherie et de la cité ouvrière de Survilliers Musée de la cartoucherie, 21 mai 2023, Survilliers. Visite du musée de la Cartoucherie et de la cité ouvrière de Survilliers Dimanche 21 mai, 14h00 Musée de la cartoucherie Visite gratuite sur inscription Depuis le début du 20e siècle, Survilliers est intimement lié à la Cartoucherie française et à ses ouvriers. Partez à la découverte de ce riche patrimoine industriel toujours visible aujourd’hui avec une visite du musée qui présente les anciennes machines de l’usine et une balade dans la cité ouvrière.

Le musée de la Cartoucherie et sa cité ouvrirère vous seront présentés par Célia Daumas, adjointe du patrimoine et Jean-Noël Moisset, ancien directeur de la Cartoucherie. Cette balade est organisée dans le cadre de l’exposition Patrimoine à la carte, à la découverte de Roissy Pays de France du musée ARCHÉA.

Le musée de la Cartoucherie et sa cité ouvrirère vous seront présentés par Célia Daumas, adjointe du patrimoine et Jean-Noël Moisset, ancien directeur de la Cartoucherie. Cette balade est organisée dans le cadre de l'exposition Patrimoine à la carte, à la découverte de Roissy Pays de France du musée ARCHÉA.

La visite est gratuite et sur réservation à partir d'un mois avant, au 01.34.09.01.02 ou sur le site du musée. Musée de la cartoucherie 24 grande rue survilliers Survilliers 95470 Val-d'Oise Île-de-France

