Drôles d’objets volants Musée de la carte postale Antibes Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Drôles d’objets volants Musée de la carte postale Antibes, 16 septembre 2023, Antibes. Drôles d’objets volants 16 et 17 septembre Musée de la carte postale Entrée libre dans le respect des règles de sécurité DROLES D’OBJETS VOLANTS Exposition temporaire Présentation de cartes dites fantaisies sur les débuts de l’aviation Musée de la carte postale 4 av Tournelli 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 34 24 88 http://www.antibesjuanlespins.com Accés PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée de la Carte Postale Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Musée de la carte postale Adresse 4 av Tournelli 06600 Antibes Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée de la carte postale Antibes

Musée de la carte postale Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Drôles d’objets volants Musée de la carte postale Antibes 2023-09-16 was last modified: by Drôles d’objets volants Musée de la carte postale Antibes Musée de la carte postale Antibes 16 septembre 2023