Libérez votre créativité : comment l’open source révolutionne la Culture Musée de la Carte à jouer, 6 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

Libérez votre créativité : comment l’open source révolutionne la Culture Mardi 6 juin, 14h30 Musée de la Carte à jouer

Nous vous proposons le mardi 6 juin une table-ronde sur « Comment l’open source révolutionne le

monde de la culture ? » au Musée de la Carte à Jouer. Les technologies numériques ont révolutionné notre

manière de créer et de partager l’art, les médias et les contenus culturels.

Nous pourrons compter sur l’intervention de Lucie-Eleonore Riveron, CEO de la NFT Factory, Virginie

Bonnier, VirtualStreetArt, plateforme de vente en ligne de NFT du groupe La Poste, Prince Ludju, Co-fondateur

de Maestria Blockchain sur le développement du Métavers de la villa Massena de Nice,Daniel Schultze,

CEO de MDLite, sur le Projet européen ArtCast4D et ,Emmanuel Mâa Berriet, Artiste et développeur.

Musée de la Carte à jouer 16, rue Auguste gervais Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/Opensource-culture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T14:30:00+02:00 – 2023-06-06T16:30:00+02:00

2023-06-06T14:30:00+02:00 – 2023-06-06T16:30:00+02:00