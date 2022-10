L’architecture du risque en Camargue, construire dans un environnement mouvant Musée de la Camargue, 22 octobre 2022, Arles.

Telle une barge flottante, le projet se dessine comme un refuge apte à résister aux crues du Rhône.

Réalisée par l’architecte Philippe Donjerkovic, l’extension du Musée de la Camargue visait à agrandir le musée existant avec un espace d’exposition supplémentaire mais aussi à créer un refuge face au risque d’inondation, pour les hommes et les œuvres.

Ce bâtiment se positionne comme une articulation au croisement de toutes les entités présentes sur le site, pour créer une unité et orienter le visiteur dans son parcours de découverte. Trait d’union entre la Bergerie et l’oeuvre Horizon de l’artiste Tadashi Kawamata, l’extension du musée n’est pas qu’un bâtiment de plus, mais se veut une requalification du site, devenant lui-même une partie du parcours muséal.

A l’occasion des Journées de l’Architecture 2022, le Musée de la Camargue propose une visite des lieux éclairée par la présentation des différentes réponses apportées par plusieurs architectes lors du concours lancé par le Musée pour répondre à l’enjeu de construction de son extension, dans un environnement mouvant et constamment menacé d’inondation.



