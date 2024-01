Ethnobistrot Musée de la Camargue Albaron, mardi 6 février 2024.

Ethnobistrot Les paysages de Mirèio Mardi 6 février, 18h00 Musée de la Camargue 28€

Les Ethno bistrots du Musée de la Camargue réunissent des ethnologues, des historiens ou des scientifiques, invités à faire part de leurs connaissances sur des sujets relatifs au territoire du Parc naturel régional de Camargue. Ces soirées thématiques se déroulent autour d’un repas, d’une projection de film ou d’un concert et permettent de débattre de sujets d’actualité.

Les paysages de Mirèio vus par les peintres et photographes. Gustave Fayet, Eugène Burnand, Hermann Paul, Max Leenhardt.

Spectacle de la Cie Khoros proposé par Rosalba Rizzo et Guylaine Renaud.

Repas « »coloré » » par Ferrer Traiteur : Aioli. »

28€ sur réservation au 0490971082 ou musee@parc-camargue.fr

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles Albaron 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 97 10 82 http://www.museedelacamargue.com/ https://www.facebook.com/musee.camargue/ musee@parc-camargue.fr

