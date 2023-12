Nouvè gardian Musée de la Camargue Albaron Catégories d’Évènement: Albaron

Bouches-du-Rhône Nouvè gardian Musée de la Camargue Albaron, 9 décembre 2023 16:00, Albaron. Nouvè gardian Samedi 9 décembre, 17h00 Musée de la Camargue 25€ Nouvè gardian, fêter Noël en Camargue, autour de Joseph d’Arbaud et Léo Lelée

Un programme de festivités calendalo mis en œuvre par le Musée de la Camargue en partenariat avec le CREDD’O autour du conte de Noël du poète-manadier Joseph d’Arbaud, illustré par Léo Lelée, « imagier de la Provence » : exposition, lectures, musique, librairie, repas.

Avec Geneviève Pinet-Roux, guide conférencière, Annelyse Chevalier et Rémi Venture majoraux du Félibrige

Souper camarguais composé à partir des recettes recueillies par Carle Naudot.

25€ sur réservation au 0490971082 ou musee@parc-camargue.fr Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles Albaron 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 97 10 82 http://www.museedelacamargue.com/ https://www.facebook.com/musee.camargue/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490971082 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parc-camargue.fr »}] [{« link »: « mailto:musee@parc-camargue.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00 camargue Noël léo lelée Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Albaron, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13200 Lieu Musée de la Camargue Adresse Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles Ville Albaron Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée de la Camargue Albaron Latitude 43.625738 Longitude 4.526827 latitude longitude 43.625738;4.526827

Musée de la Camargue Albaron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albaron/