Lost In Camargue Musée de la Camargue Albaron, 8 juillet 2023, Albaron.

Romain Boutillier vit à Arles, aux portes de la Camargue, un territoire qu’il croyait connaître. La crise sanitaire lui a procuré un besoin d’évasion, de grands espaces et de nature.

Son parti pris du noir et blanc, au format carré, en argentique accentue l’aspect nostalgique de ce territoire chargé d’histoire. Les lignes des grands espaces dessinées par la nature, appuyées par les traces agricoles et ponctuées par des constructions désolées en font un portrait de territoire dénudé et graphique. L’anti « carte-postale ».

Le périmètre photographique est déterminé par les deux bras du Rhône : le petit Rhône et le grand Rhône, qui délimitent la Camargue.

Tout au long de ses pérégrinations, il se perd dans l’espace et le temps, découvre une Camargue intemporelle, mystérieuse, un sentiment de bout du monde dans une nature unique en son genre.

Estelle Rouquette, commissaire de l’exposition, conservateur du Musée de la Camargue et Romain Boutillier proposent une visite de l’exposition dans le cadre de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles. Détails et inscriptions : 04 90 97 10 82 – musee@parc-camargue.fr

