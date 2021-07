Musée de la bonneterie Musée de la Bonneterie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Moreuil.

Musée de la bonneterie

Musée de la Bonneterie, le samedi 18 septembre à 14:00

Il paraissait donc essentiel de laisser une trace de cette activité bonnetière, si présente autrefois dans les cantons de Corbie, Moreuil et Rosières en Santerre. C’est le but que s’est fixée l’association « Mémoire du Santerre » au travers ses publications, ses actions et sa collection de métiers installée à Moreuil. Le site » Le textile à Moreuil et environs-3 siècles de bonneterie » vous présente: L’origine et le développement du tissage dans les villages du Santerre ; la période d’industrialisation ; les crises et le déclin. L’exemple de Moreuil, au travers de ses principales usines qui couvre 2 siècles d’activités industrielles (de 1830 à nos jours). Le Musée de la Bonneterie récemment installé rue du Général Leclerc Maréchal de France.La collection a d’abord été abritée, chez un particulier en 2008, à Méharicourt. Elle a ensuite déménagé, en 2010, à l’initiative de la Municipalité de Moreuil dans l’ancienne usine Bomo, rue de la Filature. En 2018, de nouveau locaux ont été mis à la disposition de l’Association Mémoire du Santerre qui gère et entretient le parc de métiers et de machines à coudre. La symbolique du lieu, rue du Général Leclerc Maréchal de France, est forte, puisque le Musée se trouve dans les ateliers de l’usine Bouly présente à Moreuil dès 1830. Dans une vaste salle, sont rassemblés : – des machines à coudre des plus anciennes aux plus récentes ; – des métiers à chaussettes circulaires ; – des remailleuses ; – des métiers à tricoter ; – un bobinoir…. ainsi que deux métiers de badestamier datant du début du XIXème siècle. Dans une salle attenante, sont réunis des objets et des publicités ayant trait à l’industrie textile.

entrée libre visite guidée

Visite guidée du Musée de la Bonneterie proposée par l’association Mémoire du Santerre

Musée de la Bonneterie rue du Général leclerc 80110 moreuil Moreuil Somme



