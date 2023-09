Découvrez les lieux insolites et méconnus de Stenay Musée de la Bière Stenay, 16 septembre 2023, Stenay.

Visite découverte de Stenay, lieux insolites et méconnus, par Nicolas Lemmer, archiviste municipal.

Contenu de la visite : découverte des quartiers de la ville (citadelle, place du Monument aux morts et de la caserne Vauban, place Jean Ancel, place de l’Eglise, arcades, quartier des écoles) et du patrimoine privé ou fermé accessible exceptionnellement pour l’occasion (jardins, caves, foyer Martinot restauré par un particulier, portail Saint-Dagobert, tribune d’orgue de l’église Saint-Grégoire).

Thèmes historiques abordés : le peuplement antique de Stenay ; les Mérovingiens et le culte de Saint Dagobert à l’origine de la ville médiévale ; les belles heures d’une cité médiévale généreusement dotée en équipements (XIIIe et XIVe siècles) ; Stenay à la Renaissance, témoin des luttes religieuses et du conflit franco-germain ; la construction de la citadelle et l’arrivée des Minimes, les affres de la guerre de Trente Ans ; le XVIIIe siècle, une ville sous giron Français ; la première Guerre Mondiale, le quartier général du Kronprinz…

Rendez-vous sur le parking du Musée de la Bière.

Durée 1h30 environ.

Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est http://www.museedelabiere.com/ Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe.

La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Sabrina Provost