La Ludique Night revient au Musée de la Bière dans sa version 2.0 !

Disséminés dans les salles, les jeux en lien avec le Musée, son histoire et ses objets, attendent les joueurs pour une soirée de partage et de convivialité. Retrouvez les plus gros succès de la première édition mais aussi des jeux d’estaminets inédits pour petits et grands.

En partenariat avec la Bibliothèque de Stenay, la Bibliothèque Départementale de la Meuse et l’association Livres en Campagne du Val Dunois.

Musée de la bière 17 rue du Moulin – 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l'histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d'exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l'odorat, le toucher ou l'ouïe. La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

