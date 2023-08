Journées du Patrimoine : Musée de la Batellerie Musée de la Batellerie Vitry-le-François, 16 septembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Visite libre de l’ancienne bourse d’affrètement devenue un lieu dédié à la mémoire de la batellerie. De 14h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Musée de la Batellerie Rue Pointis

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Free visit of the old charter exchange which has become a place dedicated to the memory of the barge industry. From 2pm to 6pm.

Visita gratuita de la antigua lonja de fletamento, hoy lugar dedicado a la memoria del transporte fluvial. De 14:00 a 18:00 h.

Freie Besichtigung der ehemaligen Charterbörse, die zu einem Ort geworden ist, der der Erinnerung an die Binnenschifffahrt gewidmet ist. Von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne