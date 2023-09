Musée de la Batellerie d’Allier Pierre-Mondanel Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château.

Musée de la Batellerie d’Allier Pierre-Mondanel 16 et 17 septembre Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Sur réservation auprès de Clermont Auvergne Tourisme, jauge limitée

Le musée explique le développement économique local du XVIe au XIXe siècle, grâce au commerce fait à bord des radeaux et sapinières, embarcations emblématiques de la batellerie d’Allier.

Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Place de l’Aire, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473837362 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-batellerie-dallier-pierre-mondanel/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}] Les cuisines du château abritent aujourd’hui le Musée de la batellerie d’Allier Pierre-Mondanel.

L’Allier a toujours été un axe structurant de notre territoire, essentiel en particulier pour la communication et les échanges. Du 16e au 19e siècle, la rivière a largement contribué au développement économique local : le charbon et le bois auvergnats puis les marchandises les plus diverses furent transportées par voie d’eau jusqu’à Nantes ou Paris, à bord des radeaux et sapinières, embarcations emblématiques de la batellerie d’Allier.

Le musée Pierre Mondanel est consacré à cette page de l’histoire locale. Sa collection est constituée de nombreuses maquettes (embarcations et métiers) ainsi que d’anciens outils liés à la batellerie, aux activités traditionnelles et à la vie quotidienne des Castelpontins d’autrefois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Cécile Dupré