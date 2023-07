Visites guidées du musée de la batellerie et des voies navigables Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine, 16 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine.

Visites guidées du musée de la batellerie et des voies navigables 16 et 17 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Réservation conseillée

Embarquement immédiat !

Toute l’équipe est sur le pont pour vous accueillir et vous présenter le musée et son environnement dans le cadre de visites guidées.

Musée de la batellerie et des voies navigables Place Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France 01 34 90 39 50 [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 39 50 »}] Le musée est installé dans un château du XIXe siècle. Bâtiment attenant au parc municipal avec terrasses-belvédères surplombant la Seine et le port. Musée historique et thématique à vocation nationale, il légitime le monde de la batellerie en montrant son ancienneté et son rôle primordial dans l’histoire du développement de notre pays. SNCF Conflans Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

©Ville de Conflans-Sainte-Honorine