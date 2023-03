Visite libre du musée accompagnée d’un petit concert. Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Visite libre du musée accompagnée d’un petit concert. Musée de la batellerie et des voies navigables, 13 mai 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Visite libre du musée accompagnée d’un petit concert. Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la batellerie et des voies navigables entrée libre Le musée ouvre ses portes gratuitement à partir de 18h. Un jeu de lumière mettra en valeur l’architecture du musée accompagné d’un petit concert dans la salle de l’évolution technique. Musée de la batellerie et des voies navigables 3 place Jules Gévelot 78700 Conflans Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France 01 34 90 39 50 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ https://www.facebook.com/Ville-de-Conflans-Sainte-Honorine-1008469255859198/ © Musée de la batellerie et des voies navigables Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

