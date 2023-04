Pédaler sur l’eau, Bateaux vélocipèdes et autres drôles de machines musée de la batellerie et des voies navigables, 13 mai 2023, Conflans-Sainte-Honorine.

Le pédalo… d’emblée, ce nom évoque un drôle d’engin défiant les lois de l’aérodynamique et fleurant bon la crème solaire. Pourtant, à y regarder de plus près, on découvre que la star des congés payés mérite que son histoire en devenir soit contée. Depuis 1991, c’est bien un « bateau à pédales », le Decavitator qui détient le record de vitesse sur l’eau à la seule force humaine.

Sans remonter jusqu’au début de notre ère, et en retenant uniquement les engins faisant appel à un mécanisme transformant indirectement la force humaine en propulsion, on découvre dès le XVIe siècle une invention de Léonard de Vinci montre en effet un « bateau à roues à aubes mises en mouvement par l’action d’un pédalier ».

Il y a dix ans, le musée de la batellerie et des voies navigables recevait un don particulièrement original : une Nautilette, venue tout droit du Canada et offerte par Hugues Blain.

Cet hydrocycle est l’ancêtre du pédalo. Il a été fabriqué dans les années 1920 par la société des Cycles Austral, à Puteaux, en plusieurs centaines d’exemplaires. Celui du musée est le seul aujourd’hui connu en France.

La Nautilette, bicyclette à propulsion à hélice équipée de deux flotteurs en bois est loin d’être un appareil anecdotique. Avant et après elle, de nombreux engins flottants à pédales, à roues à aubes, à hélice immergée ou aérienne, ont été créés, expérimentés et parfois commercialisés, contribuant ainsi au développement des loisirs nautiques. C’est ce pan inédit de notre histoire fluviale que le musée a entrepris de retracer avec la reconstitution de deux hydrocycles à partir des brevets d’invention et le sauvetage et la restauration de plusieurs autres « drôles de machines ».

