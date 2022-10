Conflans au fil des peintres, dessinateurs & graveurs musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Quelques 80 œuvres d’art vous attendent au Musée de la batellerie et des voies navigables, du 22 octobre 2022 au 29 janvier 2023. Une exposition haute en couleurs. handicap moteur;handicap auditif mi;hi musée de la batellerie et des voies navigables 3 place jule gévelot, 78700 conflans sainte honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France Conflans, au fil des peintres, DESSINATEURS ET GRAVEURS. Forte du large succès de l’exposition consacrée au peintre Renefer en 2021, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a décidé de récidiver sur le front de l’art, qui intéresse et attire un nombreux public. « Admirablement dotée par la nature » comme l’affirmait le député Maurice Berteaux dans un discours prononcé en 1904, notre commune, ses quais, les bords de Seine, ont inspiré de nombreux artistes en quête de lieux à représenter. Dans ses collections, le Musée de la batellerie et des voies navigables compte beaucoup d’œuvres qui mettent ainsi en valeur nos paysages et la filière batelière. C’est donc tout naturellement que cette nouvelle exposition temporaire a été imaginée et mise en œuvre par l’équipe du Musée. Elle l’a été avec le concours de Conflanais. Afin d’enrichir cet accrochage exceptionnel, ces derniers ont été sollicités et plusieurs ont accepté de prêter des huiles, aquarelles, gravures et dessins conservés chez eux. On y trouve des toiles d’artistes renommés comme Albert Marquet, qui séjourna à Conflans en 1911. Et d’autres peintres comme Renefer mais aussi Martial Chantre, Jean Delamotte, René Padiou, Philippe Migné, André Legay, André Langlais – qui fonda l’académie de peinture éponyme – ou encore le très graphique Genevraie, chacun développant son style propre. Le Musée a travaillé étroitement avec l’association Conflans à travers les âges pour réaliser un catalogue d’exposition. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou redécouvrir la charmante… notre si charmante capitale de la batellerie.

