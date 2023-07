Visitez l’exposition temporaire « La Charge des cuirassiers reconstituée avec des Playmobil » Musée de la Bataille du 6 août 1870 Wœrth, 16 septembre 2023, Wœrth.

Visitez l’exposition temporaire « La Charge des cuirassiers reconstituée avec des Playmobil » 16 et 17 septembre Musée de la Bataille du 6 août 1870

Visitez une exposition très atypique et originale dans le cadre historique du musée, orientée particulièrement vers le jeune public et aussi leurs aînés.

Installée à côté du célèbre tableau de Detaille, elle met en scène une reconstitution de sa charge des cuirassiers représentée en complément du dessin, par des Playmobil « costumés et armés » pour cette scène originale réalisée par un passionné qui redonne une nouvelle « vie » à ces figurines.

Musée de la Bataille du 6 août 1870 2 rue du Moulin, 67360 Woerth Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est https://www.ville-woerth.eu/decouvrir-la-ville-de-woerth/le-musee-de-la-bataille-du-6-aout-1870/ Le château de Woerth abrite le Musée de la bataille du 6 août 1870.

Construit au XIVe siècle, le château sera agrandi au XVIe siècle : à la tour médiévale sont accolées deux ailes dont la principale est datée de 1554-1555. Au XXe siècle, ajouts d’éléments dans le style néo-renaissance. Le donjon et son escalier à vis ainsi que les façades, toitures et escalier extérieur de l’aile principale sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 2002.

Le musée est consacré à la bataille nommée « Bataille de Reichshoffen » du 6 août 1870, qui concerne les communes de Froeschwiller et de Woerth. La plupart des objets exposés ont été trouvés sur le champ de bataille. Le tableau d’Edouard Detaille évoque l’un des épisodes tragiques de cette bataille improvisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Roland Hoyndorf