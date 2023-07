Visitez le Musée de la Bataille du 6 août 1870 et découvrez la cité et sa région depuis la tour du château Musée de la Bataille du 6 août 1870 Wœrth, 16 septembre 2023, Wœrth.

Visitez le Musée de la Bataille du 6 août 1870 et découvrez la cité et sa région depuis la tour du château 16 et 17 septembre Musée de la Bataille du 6 août 1870 Entrée libre

Partez à la découverte de cette date du 6 août 1870 qui voit se dérouler, sur le secteur de Woerth, une confrontation entre les troupes de la coalition allemande du Roi de Prusse Guillaume 1er et l’armée française de Napoléon III qui avait déclaré cette guerre.

Aujourd’hui encore, la présence de près de 70 monuments et tombes sur le secteur de Woerth témoignent de l’importance des événements du 6 août 1870. Le musée récemment rénové présente les armes, uniformes, tableaux et autres objets de grande valeur ; il rappelle le contexte politique, militaire et les conséquences du conflit de 1870 sur l’Histoire. La visite conclut sur l’importance de la paix et l’importance de l’unité de l’Europe.

Musée de la Bataille du 6 août 1870 2 rue du Moulin, 67360 Woerth Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est https://www.ville-woerth.eu/decouvrir-la-ville-de-woerth/le-musee-de-la-bataille-du-6-aout-1870/ Le château de Woerth abrite le Musée de la bataille du 6 août 1870.

Construit au XIVe siècle, le château sera agrandi au XVIe siècle : à la tour médiévale sont accolées deux ailes dont la principale est datée de 1554-1555. Au XXe siècle, ajouts d’éléments dans le style néo-renaissance. Le donjon et son escalier à vis ainsi que les façades, toitures et escalier extérieur de l’aile principale sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 2002.

Le musée est consacré à la bataille nommée « Bataille de Reichshoffen » du 6 août 1870, qui concerne les communes de Froeschwiller et de Woerth. La plupart des objets exposés ont été trouvés sur le champ de bataille. Le tableau d’Edouard Detaille évoque l’un des épisodes tragiques de cette bataille improvisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Collection privée RH