Visitez l’exposition « Vers le Droit Local » Musée de la Bataille du 6 août 1870 Wœrth, 16 septembre 2023, Wœrth.

Une exposition intitulée « Vers le Droit Local » met en valeur les conséquences du rattachement de l’Alsace et de la Moselle à l’Empire allemand. En effet, quelques années après, les trois départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle entrent dans une période de modernisation, de mutation économique et de prospérité sans précédent. Les Alsaciens et Mosellans restent néanmoins conscients de leur identité historique, culturelle et linguistique et continuent à converser dans leurs dialectes.

A partir de 1890, la nouvelle génération est bien allemande et ne connaît la France que de loin : l’état d’esprit change avec l’affaiblissement des protestataires qui réclament le retour à la France. La notion d’autonomiste prend forme, ainsi que le nouveau drapeau alsacien rouge et blanc qui ne sera pas reconnu par les autorités.

Le statut du Reichsland Elsass-Lotringen reste à part au sein de l’Empire allemand. Afin de réglementer toutes les évolutions qui ont dynamisé la région, il était nécessaire d’adapter les lois existantes à de nouveaux textes utiles au bon fonctionnement de cette nouvelle organisation sociétale. : Les nouveaux textes sont à l’origine du droit local en vigueur dans les 3 départements 67, 68 et 57 qui évoluent vers une autonomie politique et juridique élargie, jusqu’à obtenir une Constitution en 1911.

En complément de cette époque, une collection de coiffes alsaciennes et une scène d’intérieur alsacien installées par l’atelier de restauration de costumes anciens de Woerth sont également à découvrir.

Musée de la Bataille du 6 août 1870 2 rue du Moulin, 67360 Woerth Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est https://www.ville-woerth.eu/decouvrir-la-ville-de-woerth/le-musee-de-la-bataille-du-6-aout-1870/ Le château de Woerth abrite le Musée de la bataille du 6 août 1870.

Construit au XIVe siècle, le château sera agrandi au XVIe siècle : à la tour médiévale sont accolées deux ailes dont la principale est datée de 1554-1555. Au XXe siècle, ajouts d’éléments dans le style néo-renaissance. Le donjon et son escalier à vis ainsi que les façades, toitures et escalier extérieur de l’aile principale sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 2002.

Le musée est consacré à la bataille nommée « Bataille de Reichshoffen » du 6 août 1870, qui concerne les communes de Froeschwiller et de Woerth. La plupart des objets exposés ont été trouvés sur le champ de bataille. Le tableau d’Edouard Detaille évoque l’un des épisodes tragiques de cette bataille improvisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

