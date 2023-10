Cet évènement est passé Nuit des musées Musée de la Bataille du 6 août 1870 Woerth Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Woerth Nuit des musées Musée de la Bataille du 6 août 1870 Woerth, 13 mai 2023, Woerth. Nuit des musées Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Bataille du 6 août 1870 Entrée libre A découvrir : l’exposition nommée « ???? ?? ????? ????? » nstallée par les amis du musée, ainsi qu’une ?????????? ?? ??????? ??????????? réalisée par l’atelier de restauration de costumes anciens de Woerth.

Montée à la tour possible Musée de la Bataille du 6 août 1870 Mairie de Woerth 2 rue du Moulin, 67360, Woerth, Bas-Rhin, Grand Est, France Woerth 67360 Bas-Rhin Grand Est 03 88 09 40 96 http://www.woerth-en-alsace.com Seul musée en France uniquement consacré à une bataille de la période 1870. Musée accessible en cours d’année / tour inaccessible pour cette animation particulière ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Musée de WOERTH Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Woerth Autres Lieu Musée de la Bataille du 6 août 1870 Adresse Mairie de Woerth 2 rue du Moulin, 67360, Woerth, Bas-Rhin, Grand Est, France Ville Woerth Departement Bas-Rhin Lieu Ville Musée de la Bataille du 6 août 1870 Woerth latitude longitude 48.939169;7.746874

Musée de la Bataille du 6 août 1870 Woerth Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/woerth/