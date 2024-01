Conférence « Les monuments aux morts français dédiés aux sportifs morts durant la Première Guerre mondiale » par Philippe DIEST Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, samedi 27 janvier 2024.

Tout public à partir de 12 ans – Gratuit – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

En clôture de l’exposition temporaire « Au coup de sifflet ! Rugby et Grande Guerre, une histoire commune », Philippe DIEST, maître de conférences, nous présente les nombreux monuments aux morts qui honorent les sportifs tombés lors de la Première Guerre Mondiale ainsi que les enjeux de leurs valorisation et conservation.

Par Philippe DIEST, Maître de conférences en histoire contemporaine à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (Université Catholique de Lille)

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bataille-fromelles.fr/ »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

