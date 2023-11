Conférence de l’historien Jean-Yves Le Naour : « La Grande Guerre du soldat Hitler » Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 9 décembre 2023, Fromelles.

L’historien Jean-Yves le Naour sera présent au Musée de la Bataille de Fromelles pour présenter une conférence :

« La Grande Guerre du soldat Hitler »

Si, dans Mein Kampf, Hitler fait de la Première Guerre mondiale le moment fondateur de son éducation politique, celle où il prit conscience de lui-même et du destin de l’Allemagne, les historiens sont plus circonspects. Ils démontrent que l’agitateur Hitler a reconstruit après-guerre son expérience du conflit. Ainsi, il n’aurait pas été le héros que la propagande nazie a prétendu par la suite. Retour sur le parcours d’un petit soldat anonyme qui, durant plusieurs mois, occupa la position de Fromelles.

