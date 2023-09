Atelier « Objets trouvés » Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 25 octobre 2023, Fromelles.

Atelier « Objets trouvés » Mercredi 25 octobre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles 2,5€ en supplément du droit d’entrée au musée (5€ / 3€ / gratuité) – Réservation conseillée

Grâce à l’étude de photos d’objets archéologiques issus des fouilles qui ont eu lieu au Bois des Faisans en 2009, tentez d’identifier quels indices cela révèle sur l’identité du soldat retrouvé.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

