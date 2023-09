ANNULE Atelier « Sport et Sportifs dans la Grande Guerre » par la Caverne du Dragon Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 20 septembre 2023, Fromelles.

ANNULE Atelier « Sport et Sportifs dans la Grande Guerre » par la Caverne du Dragon Mercredi 20 septembre, 11h00, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles 2,5€ par personne

⚠️ Les ateliers prévus mercredi 20 septembre sont annulés. Nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour la date de reprogrammation

À travers le parcours d’un sportif dans la Grande Guerre, à la fois pilote d’avion et athlète, à partir de documents d’archives, l’atelier permet de se placer à hauteur d’homme, afin de comprendre l’importance du sport et l’image des sportifs mobilisés au front, et comment la guerre va modifier en profondeur la pratique sportive en France.

Dans le cadre de l’exposition « Au coup de sifflet ! », le Musée de la Bataille de Fromelles invite la Caverne du Dragon à animer cet atelier.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T11:00:00+02:00 – 2023-09-20T12:30:00+02:00

2023-09-20T15:00:00+02:00 – 2023-09-20T16:30:00+02:00

