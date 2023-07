Visite guidée de l’exposition « Au coup de sifflet ! Rugby et Grande Guerre, une histoire commune » Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 16 septembre 2023, Fromelles.

Découvrez la nouvelle exposition du Musée de la Bataille de Fromelles, Au coup de sifflet !

A l’issue de la visite guidée de l’exposition, une découverte des portraits des rugbymen ayant participé à la Bataille de Fromelles vous sera proposée au sein du Cimetière militaire de Pheasant Wood.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la basse Ville – 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France 03 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bataille-fromelles.fr/evenements »}] Musée neuf et de plain-pied, répondant à toutes les normes Handicap moteur. Labellisation en cours.

Les 19 et 20 juillet 1916, la Bataille de Fromelles s’est déroulée sur 4 kilomètres de front. La 61ème division britannique et la 5ème division australienne s’opposaient à trois régiments bavarois. Cette attaque provoqua la mise hors de combat de près de 8500 hommes.

Ce musée mêle les techniques archéologiques et scientifiques, l’histoire et le destin de soldats liés à la Bataille de Fromelles.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

