Visite guidée de l’exposition permanente du Musée Musée de la Bataille de Fromelles, 3 septembre 2023, Fromelles. Visite guidée de l’exposition permanente du Musée Dimanche 3 septembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Tarif : 2,50€ + tarif d’entrée en vigueur (Tarif plein : 5€ ; Tarif réduit : 3€ ; Gratuité) Suivez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition permanente. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}] Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er week-end de septembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An (du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

