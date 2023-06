Atelier « Construis ton parc de mémoire » Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 2 août 2023, Fromelles.

Atelier « Construis ton parc de mémoire » Mercredi 2 août, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Tarif : 2.5 € – Réservation conseillée

Pendant une heure, les enfants et les plus grands découvrent le langage des fleurs, des plantes, des arbres pour créer leurs propres jardins de Mémoire et rendre hommages aux soldats tombés au front.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bataille-fromelles.fr/evenements »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

2023-08-02T15:00:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00

Première guerre mondiale Fromelles