Exposition « Au coup de sifflet! Rugby et Grande Guerre une histoire commune » 28 juin 2023 – 28 janvier 2024 Musée de la Bataille de Fromelles Gratuit

En 1919, le Times parlait de la Première Guerre mondiale et des rugbymen qui y avaient participé comme étant « le match pour lequel ils étaient préparés depuis tant d’années ». Le rugby a payé un lourd tribut lors du premier conflit mondial lorsque de nombreux joueurs de tous pays se sont engagés.

Cette exposition raconte les liens, parfois méconnus, entre la Grande Guerre et le rugby.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

