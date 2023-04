Rencontre avec Edouard Elias, reporter de guerre Musée de la Bataille de Fromelles, 24 juin 2023, Fromelles.

Un reporter de guerre vient parler de la difficulté que représente la diffusion de vraies nouvelles en temps de conflits et le risque que cela peut représenter pour les reporters et journalistes

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

