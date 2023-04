[JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2023] Atelier « Objets trouvés » Musée de la Bataille de Fromelles, 18 juin 2023, Fromelles.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2023] Atelier « Objets trouvés » Dimanche 18 juin, 14h30 Musée de la Bataille de Fromelles gratuit. Réservation conseillée

A l’occasion des Journées Européennes d el’Archéologie et de l’exposition temporaire « Les Disparus du Bois des Faisans, identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences », le musée de la Bataille de Fromelles propose une animation au cours laquelle l’identification d’objets archéologiques à partir de différents types de photos (photos d’époque, photos de leur découverte, de l’objet nettoyé, etc.) permet de révéler des indices utiles pour retrouver l’identité d’un soldat.

A partir de 8 ans.

Réservation conseillée

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-bataille-fromelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359311514 »}] Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février (le musée ouvre le 6 mars 2023)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T14:30:00+02:00 – 2023-06-18T15:30:00+02:00

2023-06-18T14:30:00+02:00 – 2023-06-18T15:30:00+02:00

archeologie guerre mondiale

MEL Vincent LECIGNE