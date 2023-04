[JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE] Visite guidée « Sur les traces d’Oliver » Musée de la Bataille de Fromelles, 18 juin 2023, Fromelles.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE] Visite guidée « Sur les traces d’Oliver » Dimanche 18 juin, 11h00, 15h30 Musée de la Bataille de Fromelles Tarif : accès à l’exposition 3 € (tarif réduit le jour des JEA)+ visite gratuite – réservation conseillée. Visite proposée avec un interprète LSF

Petits et grands se transforment en archéologues d’un jour et utilisent les méthodes de raisonnement scientifique pour découvrir l’identité d’un soldat. Avec le médiateur, ils font parler les objets de l’exposition pour découvrir sa nationalité, son rôle sur le champ de bataille, etc…

Cette visite sera traduite en LSF

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février (le musée ouvre le 6 mars 2023)

