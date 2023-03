Escape Game HACK au Musée Musée de la Bataille de Fromelles, 3 juin 2023, Fromelles.

Escape Game HACK au Musée Samedi 3 juin, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30 Musée de la Bataille de Fromelles Sur réservation, 2,5 €

« Emma, alias Hoax-y, est une youtubeuse masquée aux millions d’abonnés qui dénonce sur sa chaîne les conspirationnistes et les créateurs de fake news. Alors qu’elle est en vacances, cette chasse aux intox fait d’elle la cible d’un hacker en quête de vengeance.

Dans 40 minutes, la totalité de sa chaîneYouTube et de ses recherches seront effacées, à moins que vous ne trouviez les identifiants du hacker pour stopper le compte à rebours ! »

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

fake news MEL

