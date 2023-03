Café philo au Musée Musée de la Bataille de Fromelles, 4 mai 2023, Fromelles.

Café philo au Musée Jeudi 4 mai, 18h00 Musée de la Bataille de Fromelles sur réservation conseillée, gratuit

Il est souvent difficile de comprendre pourquoi des hommes et des femmes vont volontairement s’engager dans des conflits armés où l’issue leur est sombre. Autour de textes, de réflexions philosophiques, et d’images de propagande, prenez le temps de discuter de ces images qui peuvent être projetées dans l’esprit de ces personnes pour les amener à faire ces choix.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 61 15 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}] Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février (le musée ouvre le 6 mars 2023)

