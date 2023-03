La 2e compagnie de tunneliers australiens à Fromelles en 1916 Musée de la Bataille de Fromelles, 22 avril 2023, Fromelles.

La 2e compagnie de tunneliers australiens à Fromelles en 1916 Samedi 22 avril

Mai 1916, la 2ème compagnie australienne de tunneliers arrive dans le secteur de la Cardonnerie à Fromelles pour y relever les Britanniques de la 172ème compagnie. Dans un premier temps, leur mission consiste à mener la guerre souterraine contre les mineurs bavarois et préparer une mine pour protéger le flanc gauche de la 8ème brigade australienne lors de la l’attaque prévue le 19 juillet 1916. Au cours de l’été, les compagnies de pionniers de campagne travaillent à remettre en état de défense la position australienne très endommagée après l’échec et la tragédie de juillet. Le haut commandement décide la construction de 6 abris profonds qui serviront de garnison et logements d’hiver à la troupe sur une ligne de défense secondaire. Ce sont d’abord les pionniers qui sont chargés de mener à bien cette tâche. En prévision du départ de la 5ème division vers le front de la Somme, les tunneliers de la 2ème compagnie prennent alors le relais pour l’exécution de ces travaux.

En février 1917, la compagnie est déplacée vers le secteur d’Ypres en Belgique pour une autre mission. Elle livre son travail en partie achevé à la division néo-zélandaise qui occupe alors le secteur. Dans les années 2 000, grâce au concours de la famille Lebleu de Fromelles et un groupe de bénévoles, l’association FWTM14/18, munie des autorisations requises, redécouvre une de ces constructions atypiques à la Cardonnerie.

2023-04-22T16:00:00+02:00

