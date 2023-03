Atelier « Réalise ton Poppy » Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’Évènement: Fromelles

Atelier « Réalise ton Poppy » Musée de la Bataille de Fromelles, 19 avril 2023, Fromelles. Atelier « Réalise ton Poppy » Mercredi 19 avril, 14h30 Musée de la Bataille de Fromelles 2,5 €; réservation conseillée. Les enfants créent un poppy commémoratif à l’occasion de l’ANZAC Day et discutent des fleurs du Souvenir et le sens qu’elles ont aujourd’hui Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}] Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er week-end de septembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An (du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

