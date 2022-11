Conférence « De la découverte à la commémoration des soldats du Commonwealth : le rôle de la CWGC » par L. Margely-Lardeyret et S.Naji Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Nord

Conférence « De la découverte à la commémoration des soldats du Commonwealth : le rôle de la CWGC » par L. Margely-Lardeyret et S.Naji Musée de la Bataille de Fromelles, 28 janvier 2023, Fromelles. Conférence « De la découverte à la commémoration des soldats du Commonwealth : le rôle de la CWGC » par L. Margely-Lardeyret et S.Naji Samedi 28 janvier 2023, 16h00 Musée de la Bataille de Fromelles

Entrée libre

Outre son devoir de commémoration, la Commonwealth War Graves Commission se charge de la récupération et de la documentation des combattants lors des découvertes fortuites en France. handicap moteur mi Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France

+33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er week-end de septembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An (du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus) La CWGC pérennise la mémoire de 1,7 millions de soldats du Commonwealth des deux conflits mondiaux. Pour répondre au nombre démesuré des pertes, la Commission repose sur un réseau mondial pour s’occuper des tombes de guerre, des cimetières et des mémoriaux dans 23 000 lieux répartis dans plus de 150 pays et territoires.

Outre son devoir de commémoration, la CWGC se charge de la récupération et de la documentation des combattants lors des découvertes fortuites en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T16:00:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00 CWGC

Détails Catégories d’évènement: Fromelles, Nord Autres Lieu Musée de la Bataille de Fromelles Adresse Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Ville Fromelles Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Departement Nord

Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fromelles/

Conférence « De la découverte à la commémoration des soldats du Commonwealth : le rôle de la CWGC » par L. Margely-Lardeyret et S.Naji Musée de la Bataille de Fromelles 2023-01-28 was last modified: by Conférence « De la découverte à la commémoration des soldats du Commonwealth : le rôle de la CWGC » par L. Margely-Lardeyret et S.Naji Musée de la Bataille de Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles 28 janvier 2023 Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles

Fromelles Nord