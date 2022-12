VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – 1ère de l’année 2023 Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Nord

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – 1ère de l’année 2023 Musée de la Bataille de Fromelles, 8 janvier 2023, Fromelles. VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – 1ère de l’année 2023 Dimanche 8 janvier 2023, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles

2,5€ + tarif d’entrée du Musée (5€/3€/gratuité) – réservation conseillée

Ce sera l’occasion de (re)découvrir la bataille, les recherches archéologiques et les histoires de soldats disparus. Musée de la Bataille de Fromelles Rue Basse, Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T15:00:00+01:00

2023-01-08T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Fromelles, Nord Autres Lieu Musée de la Bataille de Fromelles Adresse Rue Basse, Fromelles Ville Fromelles Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Departement Nord

Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fromelles/

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – 1ère de l’année 2023 Musée de la Bataille de Fromelles 2023-01-08 was last modified: by VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – 1ère de l’année 2023 Musée de la Bataille de Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles 8 janvier 2023 Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles

Fromelles Nord