Atelier « Fabrication de bougies au coquelicot » Musée de la Bataille de Fromelles, 21 décembre 2022, Fromelles. Atelier « Fabrication de bougies au coquelicot » Mercredi 21 décembre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles

2,5€/personne

Un atelier pour parler de la Mémoire autour de la décoration de bougies parfumées au coquelicot, fleur du Souvenir des soldats britanniques de la Première Guerre Mondiale. handicap moteur mi Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France

+33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 Tous les jours de 9h30 à 17h30 (fermé le mardi) Fermeture billetterie : 17h00 Fermetures : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er week-end de septembre, 25 décembre Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An (du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus) Un atelier pour parler de la Mémoire autour de la décoration de bougies parfumées au coquelicot, fleur du Souvenir des soldats britanniques de la Première Guerre Mondiale.

Au gré de leur sensibilité et de leur imagination, les enfants modèlent de la cire pour créer fleurs, badges, colombes ou autres à apposer sur leurs bougies à ramener à la maison ou à déposer dans le cimetière pour les soldats. En famille, dès 6 ans

2022-12-21T14:00:00+01:00

2022-12-21T15:00:00+01:00 MBF/MEL

